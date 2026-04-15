Stasera, su Rai2, si conclude la stagione del game show condotto da Stefano De Martino, che anima le serate del mercoledì con giochi e divertimento. L’ultima puntata, in programma, prevede la presenza di alcuni ospiti che parteciperanno alle varie sfide e alle prove divertenti del programma. La trasmissione mantiene il suo formato leggero e coinvolgente, offrendo agli spettatori una serata all’insegna dell’intrattenimento.

Stefano De Martino continua a rendere spumeggiante e divertente la prima serata di Rai2 del mercoledì con il suo game show Stasera tutto è possibile. Nella puntata del 15 aprile, l’ultima di questa fortunata stagione, il conduttore è pronto a riportare sul palco quell’energia travolgente fatta di giochi folli, ritmo incalzante e pura leggerezza che ha ormai conquistato il pubblico e che ha fatto registrare al programma ascolti record. Pronti ad arrivare a Stasera tutto è possibile tanti super ospiti per dare vita al consueto mix esplosivo di improvvisazione, sketch e momenti esilaranti. Tra loro anche Herbert Ballerina, ormai spalla comica fissa di De Martino ad Affari Tuoi, Angelo Pintus e Francesco Paolantoni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, anticipazioni del 15 aprile: gli ospiti dell’ultima puntata

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Stasera tutto è possibile, oggi l’ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni(Adnkronos) – Ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile' stasera, mercoledì 15 aprile, alle 21.

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Ultimo appuntamento per Stasera tutto è possibile: tra ascolti record e polemiche Rai, De Martino chiude la stagione con ospiti e giochi cult.Ultimo appuntamento per Stasera tutto è possibile: tra ascolti record e polemiche Rai, De Martino chiude la stagione con ospiti e giochi cult. libero.it

Stasera tutto è possibile, stasera in tv l'ultima puntata: ospiti e anticipazioniAbbiamo assistito a settimane di sketch, giochi surreali e improvvisazioni fuori controllo; ma adesso Stasera tutto è possibile arriva al traguardo con l’ultima puntata stagionale, in onda oggi -mer ... today.it

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Questa sera 15 aprile ci vediamo a Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino! Rai Due ore 21.20 #staseratuttoèpossibile #gerryscotti #stefanodemartino #claudiolauretta - facebook.com facebook