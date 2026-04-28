Bella Family! | il progetto fa tappa all' istituto Majorana di Milazzo

Il progetto “Bella Family!” si conclude a Milazzo, coinvolgendo gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “Majorana” in Sicilia. Dopo aver percorso diverse tappe, questa fase finale si concentra sui temi della transizione energetica e digitale. La partecipazione degli studenti si inserisce in un percorso formativo che mira a sensibilizzare sui cambiamenti in atto nel settore energetico e tecnologico.

Dopo il successo delle precedenti tappe, il progetto “Bella Family!” arriva in Sicilia, a Milazzo, nella sua fase conclusiva, coinvolgendo gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “Majorana” in un percorso formativo dedicato ai temi cruciali della transizione energetica e digitale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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