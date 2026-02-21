Pisa il tour di Luciano Tagliaferri fa tappa all' istituto comprensivo Galilei

Luciano Tagliaferri visita l’istituto comprensivo Galilei di Pisa il 17 febbraio, motivato dall’interesse per le iniziative innovative avviate nella scuola. Durante l'incontro, il dirigente ha osservato da vicino i progetti di educazione digitale e le attività pratiche che coinvolgono gli studenti. La visita si inserisce in un percorso di confronto con il personale scolastico e gli alunni, che hanno mostrato con entusiasmo le loro creazioni e i laboratori realizzati.

Pisa, 21 febbraio 2026 - Lo scorso 17 febbraio l'istituto comprensivo V. Galilei di Pisa ha accolto in visita il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana, Luciano Tagliaferri, per un momento di confronto e conoscenza diretta delle attività didattiche e dei percorsi laboratoriali che caratterizzano la nostra offerta formativa. Durante la mattinata, il direttore ha avuto modo di entrare nelle classi e negli ambienti di apprendimento, osservando da vicino il lavoro di studenti e docenti. La visita ha toccato diversi spazi e discipline, con particolare attenzione alla dimensione laboratoriale: laboratorio di scienze, con attività sperimentali e osservazioni guidate; laboratorio visori 3D, dedicato all’innovazione e alle tecnologie immersive; aula informatica, dove ha assistito a una lezione di spagnolo svolta con il supporto di strumenti digitali; attività di arte, tra creatività, tecniche espressive e progettazione; momenti musicali con piccoli concerti degli allievi dell’indirizzo musicale, che hanno presentato brevi esecuzioni, valorizzando impegno, studio e lavoro d’insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

