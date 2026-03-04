L'attore risponde agli haters pubblicando una foto del suo fisico che sta facendo impazzire i social. In un messaggio diretto, afferma che le critiche sono infondate e che chi lo insulta usa bombolette e siringhe. La discussione sui social si concentra sui commenti degli utenti, mentre l’attore si limita a rispondere con parole nette e senza troppi giri di parole.

Stanco delle continue insinuazioni sulla sua forma fisica, Can Yaman ha deciso di affrontare direttamente i suoi haters social. L'attore ha risposto duramente a chi metteva in dubbio la naturalezza dei suoi muscoli, riportando a galla i commenti più velenosi come "uso bombette e faccio siringhe?" oppure l'accusa di utilizzare scorciatoie chimiche per ottenere risultati estetici. Yaman ha liquidato queste critiche definendole come i "commenti dei brutti mezzi ometti invidiosi", rivendicando con orgoglio la disciplina e i sacrifici fatti durante la dura preparazione fisica per il ruolo di Sandokan. Ecco cosa ha scritto sul suo post... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Can Yaman risponde agli haters: la foto del fisico fa impazzire i social

Leggi anche: “Andate a farvi fot**re! Sono malata. La mia vita è capovolta, non va tutto bene”: Kelly Osbourne risponde agli haters sul suo fisico dopo la morte del padre Ozzy

Perisic non dimentica l’Inter: il commento social del croato fa impazzire i tifosi nerazzurri – FOTOMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il...

Aggiornamenti e notizie su Can Yaman.

Temi più discussi: Can Yaman co-conduttore a Sanremo 2026: ma è fidanzato oppure no? Ecco come ha risposto lui; Can Yaman. Se canto mi arrestano. E Conti risponde a La Russa; Can Yaman: Ascolto Baglioni, mi fido di Carlo. L'ordine di uscita dei Big, apre Ditonellapiaga; Sanremo, gli ascolti (in discesa) e il paragone con Amadeus: da Fiorello a Can Yaman, così il Festival perde appeal.

Can Yaman mostra gli addominali e tuona: Bombette e siringhe? InvidiosiCan Yaman mostra gli addominali su Instagram e replica agli hater, smentendo accuse e difendendo il suo impegno e la forma fisica ... corrieredellosport.it

Can Yaman e la nuova frontiera del body shaming maschile: quando anche gli uomini diventano bersaglio dei socialDalle critiche al fisico alle accuse di fare uso di doping l'attore turco mette a nudo un fenomeno in crescita. tgcom24.mediaset.it

#CanYaman risponde alle critiche postando questa foto e scrivendo con ironia: "Quale è il segreto del fisico di Can Yaman Usa delle bombette, fa delle siringhe, perché è ricco, intanto ha gambe allenate male, comunque è esagerato, mica si sveglia alle 6 di facebook

Nuova ossessione sbloccata: lezioni di turco con Can Yaman #Sanremo2026 Le esibizioni integrali, lo show dell’Ariston e gli extra sono su RaiPlay: bit.ly/Sanremo-2026 x.com