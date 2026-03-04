Durante la terza serata di Sanremo 2026, Belen Rodriguez è uscita di scena in ritardo rispetto al programma, suscitando una reazione furiosa nel backstage che ha fatto rapidamente il giro dei social. La scena ha coinvolto membri dello staff e altri artisti, creando un grande fermento tra coloro presenti dietro le quinte. La notizia ha attirato l’interesse di molti utenti online, che hanno commentato l’accaduto.

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Belen Rodriguez ha vissuto un momento che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei social. La showgirl argentina, ospite durante l’esibizione di Samurai Jay sulle note di Ossessione, è entrata sul palco senza indossare gli auricolari in-ear, fondamentali per seguire la base musicale. Il risultato? Un leggero fuori tempo che l’ha spinta a una reazione furiosa nel backstage, immortalata nel programma DietroFestival. La sua esclamazione, “ Non sento un ca**** ”, è diventata immediatamente virale, suscitando commenti tra il divertito e il critico sui social, mentre il tecnico Federico Cirillo le ha spiegato il motivo dell’errore, con tono tra la sgridata e la consolazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bélen fuori tempo a Sanremo 2026: la reazione furiosa nel backstage che fa impazzire i social

