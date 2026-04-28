Beccato a sversare rifiuti svolta per 60enne

Un uomo di 60 anni è stato arrestato mentre stava sversando rifiuti in un'area non autorizzata. Dopo un procedimento giudiziario, il giudice monocratico ha deciso di assolverlo perché il fatto non sussiste. La vicenda si è svolta presso il tribunale di Napoli Nord.

Assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto stabilito dal giudice monocratico Germana Radice del tribunale di Napoli Nord nei confronti di B.C., 60enne di Trentola Ducenta accusato di ricettazione e sversamento illecito di rifiuti.Secondo quanto ricostruito dalla Procura normanna, il 60enne.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Beccato a sversare rifiuti dietro al guardrail di una piazzola di sosta, nei guai lo 'zozzone' Beccato a bruciare rifiuti: denunciatoE' stato sorpreso ancora con in mano i fiammiferi mentre si sincerava che i rifiuti bruciassero. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Acerra, beccato dalla Municipale a sversare rifiuti illegalmente; Beccato a sversare rifiuti in Terra dei fuochi, 53enne denunciato; Beccato con moto rubata e targa Fantasma , 35enne nei guai; Guida annuncia ricorso: Respingo ogni accusa di legami con criminalità, difenderò mia onorabilità. Acerra, beccato dalla Municipale a sversare rifiuti illegalmenteBeccato’ dalla Municipale a sversare rifiuti in maniera illegale, denunciato ACERRA – Sorpreso a scaricare rifiuti in maniera illegale, denunciato. È quanto risulta a conclusione delle attività di con ... ilmediano.com Mazara: beccato dalla Polizia Municipale il responsabile degli abbandoni dei rifiuti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Beccato. x.com