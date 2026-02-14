Beccato a sversare rifiuti dietro al guardrail di una piazzola di sosta nei guai lo ' zozzone'

Un uomo è stato sorpreso mentre scaricava sacchi di rifiuti lungo la strada, dopo averli gettati dietro il guardrail di una piazzola di sosta. La Polizia Stradale ha notato il gesto sospetto e ha fermato il veicolo, trovando i sacchi pieni di plastica e immondizia abbandonati in quella zona. Il proprietario dell’auto, già noto alle forze dell’ordine, rischia ora una denuncia per il reato di abbandono di rifiuti.

Denunciato per per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo. Sequestrata anche la vettura utilizzata per il trasporto Lo hanno beccato mentre si liberava di sacchi di immondizia e plastica gettandoli da un guardrail dietro ad una piazzola di sosta. E' il risultato dell'attività congiunta dei carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, del Nucleo Radiomobile di Aversa, della Squadra Intervento Operativo del Reggimento di Napoli e dell'Esercito Italiano del contingente "Strade SicureTerra dei Fuochi". Lo 'zozzone' ' stato sorpreso in flagranza di reato ad abbandonare sul suolo rifiuti costituiti da imballaggi in plastica ed RSU (frazione organica), a Lusciano, e precisamente dietro il guardrail di una delle piazzole di sosta della S.