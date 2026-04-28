Beccari dopo l’infortunio | Il calcio a volte è crudele ma sono pronta per questa sfida – FOTO

Dopo aver subito un infortunio durante una partita, un’atleta ha dichiarato di essere consapevole delle difficoltà del calcio e di essere pronta ad affrontare la sfida. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio pubblicato sui canali social ufficiali, in cui ha condiviso il suo stato di salute e la volontà di tornare in campo. L’intervento medico è stato effettuato con successo, e la sportiva ha espresso fiducia nel suo percorso di recupero.

Beccari dopo l’infortunio: «Il calcio a volte è crudele, ma sono pronta per questa sfida». Il messaggio dell’attaccante della Juventus Women. Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women che si è lesionata il crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha scritto un breve messaggio su Instagram. Le sue parole: « Ci sono cose che non vorresti mai accadessero. Notizie che non vorresti mai ricevere. Dicono che la vita a volte può essere crudele, così come questo sport. E oggi è uno di quei giorni, con tanta rabbia, dolore e mille cose che ti passano per la testa. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che nessuna sfida che ti si presenta lo fa per caso, e io sono pronta ad affrontarla e ad accogliere tutti gli insegnamenti che mi porterà.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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