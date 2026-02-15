Holm il messaggio dopo l’infortunio | Sono devastato Ma fa una promessa ai tifosi della Juve – FOTO
Holm ha subito un infortunio al polpaccio durante l’allenamento, e ha scritto sui social di essere devastato per l’accaduto. Il giocatore si impegna comunque a tornare presto in campo e rassicura i tifosi della Juventus, promettendo di lavorare duramente per recuperare al più presto. Nei commenti, molti supporters gli hanno mostrato solidarietà e sperano di rivederlo presto in forma.
Holm, il messaggio dopo l’infortunio: «Sono devastato». Ma fa una promessa ai tifosi della Juve dopo essersi lesionato il soleo. Piove sul bagnato in casa Juventus. Oltre al danno per la sconfitta e alla beffa della squalifica di Kalulu, Luciano Spalletti dovrà fare i conti con l’infermeria: Emil Holm è ufficialmente ai box. Il laterale svedese è stato vittima di una lesione al muscolo soleo durante l’infuocato Derby d’Italia, un infortunio che complica sensibilmente i piani tattici dei bianconeri in vista dei prossimi impegni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’amarezza del calciatore è esplosa via social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bremer scrive ai tifosi della Juve: «Chiudiamo l’anno con una vittoria», e fa una promessa in vista del 2026. Il suo messaggio dopo Pisa – FOTO
Bremer ha rivolto un messaggio ai tifosi della Juventus, sottolineando l'importanza della vittoria a Pisa e condividendo le sue speranze per il 2026.
Vlahovic manda un messaggio ai tifosi e alla Juve dopo l’infortunio: «Ci vediamo presto». Il serbo pensa già al ritorno in campo – FOTOLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
