Holm il messaggio dopo l’infortunio | Sono devastato Ma fa una promessa ai tifosi della Juve – FOTO

Holm ha subito un infortunio al polpaccio durante l’allenamento, e ha scritto sui social di essere devastato per l’accaduto. Il giocatore si impegna comunque a tornare presto in campo e rassicura i tifosi della Juventus, promettendo di lavorare duramente per recuperare al più presto. Nei commenti, molti supporters gli hanno mostrato solidarietà e sperano di rivederlo presto in forma.