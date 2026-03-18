We’ Benevento Santamaria | Orgoglioso dei ragazzi Il calcio a volte è crudele

Santamaria ha commentato la fine della stagione del Benevento, sottolineando l’orgoglio per i ragazzi e riconoscendo che il calcio può essere crudele. La squadra ha concluso un percorso che, nonostante l’amarezza, si può considerare positivo, con risultati degni di nota e un cammino che lascia segnali di crescita. La stagione si è chiusa dopo quattro minuti di lettura, con un mix di soddisfazione e rammarico.

Tempo di lettura: 4 minuti Una stagione da incorniciare, chiusa con l’amaro in bocca ma con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante. La Juniores della We’ Benevento United saluta il proprio cammino dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l’US Faiano nel turno della fase finale regionale ad eliminazione diretta, al termine di una gara incredibile: avanti 2-0, i sanniti sono stati raggiunti nel recupero prima di arrendersi dal dischetto. A raccontare emozioni, riflessioni e bilanci è il tecnico Alfredo Santamaria, protagonista di una stagione che ha visto i suoi ragazzi vincere il proprio campionato, mettendo alle spalle compagini blasonate tra le province di Avellino, Benevento e Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - We’ Benevento, Santamaria: “Orgoglioso dei ragazzi. Il calcio a volte è crudele” Articoli correlati Leggi anche: Napoli eliminato, Conte difende il gruppo: «Orgoglioso dei ragazzi, risultato bugiardo» Juventus, Chiellini post Galatasaray “Orgoglioso dei ragazzi”Le parole di Giorgio Chiellini, andato ai microfoni al posto di Luciano Spalletti, nel post partita contro il Galatasaray.