Beautiful quando esce fuori chi è il vero padre di Luna | le reazioni

In una delle trame di Beautiful, il pubblico deve ancora aspettare per scoprire l'identità del vero padre biologico di Luna. La scena in cui sarà rivelato il nome si avvicina, ma non è ancora stata trasmessa. I fan della soap si preparano a seguire il momento clou, che promette di svelare un segreto che da tempo circola tra i personaggi. La rivelazione sarà protagonista di uno dei prossimi episodi in onda su Canale 5.

Ancora il pubblico di Canale 5 deve attendere qualche tempo, ma assisterà al momento in cui finalmente viene svelato chi è il vero padre biologico di Luna in Beautiful. Tramite le anticipazioni americane sappiamo già quali sono le reazioni dei protagonisti e, in particolare, quelle di Finn e Steffy. Sono loro al centro di questa fase della trama, che in America è andata in onda nei primi mesi del 2025. Ma vediamo ora insieme come e quando esce fuori la vera identità del papà della giovane Nozawa. Beautiful anticipazioni: chi è il vero padre biologico di Luna. Ebbene è Finn il vero padre di Luna! Nessuno tra i vari protagonisti si aspetta questo.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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