Beautiful quando si scopre che Bill NON è il padre di Luna | il piano

Nelle nuove puntate di Beautiful vediamo Bill che risulta essere il vero padre biologico di Luna. Sarebbe tutto normale se non fosse per il fatto che questa non è la verità. Infatti, lo Spencer non è il vero papà di Luna. Eppure il test del DNA conferma questo. In questi giorni, vediamo Poppy ipotizzare che sia lui il padre e ne parla con entrambi. Luna è entusiasta e sarebbe davvero felice di scoprire che questa è la verità dei fatti. Bisogna fare attenzione proprio a questo desiderio della giovane Nozawa per capire cosa sta davvero accadendo nella trama della longeva soap opera americana. Anticipazioni Beautiful: come Bill scopre che Luna non è sua figlia. Bill decide di effettuare subito un test del DNA per scoprire se Luna potrebbe essere effettivamente sua figlia. Le anticipazioni americane segnalano che il risultato conferma che è lui il padre biologico. A questo punto, felicissimo di avere una figlia femmina, lo Spencer chiede sia a lei che a Poppy di trasferirsi nella sua villa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

