Nuove puntate di Beautiful su Canale 5 portano un aggiornamento sulla vicenda di Luna, che potrebbe essere figlia di Bill Spencer. I fan assisteranno a un possibile inganno di Poppy Nozawa, appena dopo che il test del DNA ha confermato il legame tra Luna e Bill. La trama si sviluppa con colpi di scena e rivelazioni legate ai risultati dell’esame genetico.

Nuovi colpi di scena attendono i fans di Beautiful, che nelle prossime puntate presto in onda su Canale 5 si troveranno a fare i conti con un nuovo ipotetico inganno di Poppy Nozawa, proprio quando il test del DNA avrà identificato Bill Spencer come genitore biologico di Luna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni americane Beautiful: risultato a sorpresa nel test del DNA. C’è moltissima attesa per i risultati del test di paternità a cui deciderà di sottoporsi Bill. Per arginare il rischio che Poppy possa – in qualche modo – falsificare i dati del test, sarà sua sorella Li a effettuarlo. A sorpresa però, i risultati confermeranno che la donna avrà detto la verità: Luna risulterà essere davvero la figlia del magnate, concepita in una notte di passione con lo Spencer. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: Bill è il padre di Luna (o forse Poppy ha ingannato tutti)?

Beautiful anticipazioni americane, chi è il papà di Luna: Jack, Finn, Bill o Tom? La scopertaLe anticipazioni americane di Beautiful si concentrano su Luna, un nuovo personaggio che tra qualche mese anche il pubblico di Canale 5 conoscerà.

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 febbraio 2026: Bill è il padre di Luna?Nuovi colpi di scena attendono i tantissimi fans di Beautiful, la soap americana in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5.

Contenuti utili per approfondire Beautiful anticipazioni americane Bill...

Temi più discussi: Beautiful Anticipazioni Americane: Bill al contrattacco, per Katie e Brooke non ci sarà speranza!; Beautiful, anticipazioni 2-7 marzo: il mistero di Luna, Bill accetta il test del DNA; BEAUTIFUL PUNTATE ITALIANE – La HFTF rischia la chiusura e BILL si sottopone al test del DNA; Beautiful, quando si scopre che Bill NON è il padre di Luna: il piano.

Beautiful, anticipazioni americane: Ivy non è più in pericoloLe anticipazioni americane di Beautiful annunciano novità per Poppy Nozawa. Luna Nozawa, infatti, è il frutto di una notte d'amore con Bill Spencer. Sarà il test di paternità a svelarlo. L'uomo accogl ... it.blastingnews.com

Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 marzo 2026: Brooke rifiuta, Steffy agitata e Bill scopre una figliaScopriamo insieme le anticipazioni settimanali di Beautiful, in onda dal 9 al 14 marzo 2026, con intrighi, sorprese e colpi di scena tra le famiglie Logan, Forrester e Spencer. Questa settimana promet ... spettegolando.it

«Ho visto quello che hai fatto con la lettera e so benissimo che stai sabotando la relazione tra Electra e Will. » Nelle nuove puntate americane di Beautiful, la tensione sale tra i personaggi e le trame si fanno sempre più intricate. Daphne, che presto vedremo a - facebook.com facebook

Beautiful, le anticipazioni di oggi (3 marzo): Ridge e Carter discutono con Steffy, intanto Brooke e Hope gioiscono x.com