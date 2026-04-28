Beautiful anticipazioni 28 aprile 2026 | la proposta di Ridge spiazza Brooke Hope confessa…

Oggi, 28 aprile 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful, con alcuni colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali. Ridge fa una proposta che sorprende Brooke, mentre Hope decide di rivelare qualcosa di importante. La puntata si preannuncia ricca di momenti inaspettati che manterranno alta l’attenzione degli spettatori.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 28 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Ridge farà una proposta lavorativa a Brooke che la stupirà non poco. Di che si tratta? Le chiederà di rilanciare dopo molti anni la linea Brooke's Bedroom che in passato fece conquistare un successo incredibile alla Forrester Creations. Lo stilista chiederà alla Logan di essere anche il volto della linea, lei però sarà titubante. Il motivo? Perché teme che non sia il caso a causa della sua età. Ridge però non la pensa come lei perché considera la sua bellezza matura e iconica e con le sue parole riuscirà a convincerla.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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