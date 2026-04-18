Oggi, su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di Beautiful che promette di svelare sviluppi significativi. Tra i momenti salienti, Brooke si confronta con Hope mentre Bill si prepara a proporre qualcosa a Luna. La puntata si presenta ricca di tensioni e incontri che potrebbero influenzare le dinamiche tra i personaggi principali. I fan della soap possono aspettarsi situazioni inaspettate e colpi di scena lungo la trama.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 18 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che mentre Brooke e la figlia lavoreranno insieme alla Forrester Creations Hope farà fatica a concentrarsi e a causa della distrazione commetterà degli errori. La madre è convinta che non stia così solo per il fidanzamento di Thomas e Paris. Brooke dirà alla figlia che a parer suo sta desiderando una riconciliazione con Thomas solo per fuggire dai sentimenti che ha iniziato a provare per Finn. Pensa che Hope abbia paura di commettere i suoi stessi errori. Intanto Eric, Ridge e Thomas scherzeranno sulle nozze del Forrester con Paris immaginando una cerimonia a bordo piscina in costume.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 18 aprile 2026: Brooke affronta Hope, Bill fa una proposta a Luna

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