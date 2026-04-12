Oggi, domenica 12 aprile 2026, va in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Beautiful, ricco di colpi di scena. Hope si trova a vivere un momento difficile legato al fidanzamento di Thomas, mentre Brooke decide di confidarsi con qualcuno riguardo a un suo problema. La trama si sviluppa con tensioni e rivelazioni che coinvolgono i personaggi principali, creando aspettative per le prossime puntate.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, domenica 12 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che durante i festeggiamenti del Quattro luglio a casa di Eric non mancheranno le tensioni a causa della richiesta che Thomas ha fatto al nonno. Ridge ed Eric faranno un brindisi per festeggiare il fidanzamento del Forrester con Paris che saranno felici di accogliere la ragazza in famiglia. Osservando la scena Hope soffrirà molto e farà fatica a nascondere il suo profondo dolore per il fatto che Thomas abbia voltato pagina così in fretta. Brooke chiederà alla figlia se prova dei rimpianti per non aver accettato le proposte di matrimonio del Forrester notando la sua sofferenza per il fidanzamento dell'ex fidanzato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 12 aprile 2026: Hope soffre per il fidanzamento di Thomas, a Brooke confessa…

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Beautiful, anticipazioni 10 aprile 2026: Hope confessa il suo amore a Thomas e insinua che lui…Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 10 aprile 2026, su Canale 5.