L’addio di Beatrice Venezi alla direzione musicale del teatro La Fenice di Venezia ha scatenato una disputa interna a Fratelli d’Italia, partito che di solito appare compatto. Un membro del partito ha commentato che la sua esclusione sarebbe dovuta al fatto di non essere figlia di musicisti e di non condividere le posizioni politiche del partito di sinistra. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra figure pubbliche e le dinamiche interne al partito.

Sulla fine triste dell’esperienza della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi alla direzione musicale del teatro La Fenice di Venezia si consuma un inedito scontro all’interno di Fratelli d’Italia, partito che solitamente sembra tutto d’un pezzo (dietro alla premier). Da una parte il sovrintendente del teatro Nicola Colabianchi che (non è un mistero) è ritenuto in “quota Fdi” e intervistata dal Fatto Quotidiano mette il carico dicendo di aver visto Venezi “una volta in sette mesi”. Con lui il ministro della Cultura Alessandro Giuli – indipendente ma anche lui espressione della destra di governo – che conferma la “più completa fiducia” nel sovrintendente e nelle sue decisioni (compresa la cacciata della maestra).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Venezi fa litigare Fdi. Bignami: “Paga il fatto di non essere figlia di musicisti e non essere di sinistra”

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"Reputavo arrogante la sinistra quando contestava Colabianchi perché nella sua autonomia aveva nominato Beatrice Venezi, non ho intenzione di essere altrettanto arrogante e commentare oggi che con la solita autonomia ha scelto diversamente. Beatri - facebook.com facebook

Il sovrintendente de La Fenice dice che Beatrice Venezi "ha esagerato". Non so in che cosa abbia esagerato, perché io avrei continuato a dire fino alla morte che il problema negli ambienti di teatro, arte, letteratura, è la cultura aziendale: se non si scardina qu x.com