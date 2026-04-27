Le accuse di nepotismo a La Fenice di Beatrice Venezi non reggono | per essere assunti c'è un concorso pubblico

Beatrice Venezi, nominata direttrice artistica del teatro La Fenice a partire da ottobre, è stata successivamente sollevata dal suo incarico. La decisione è arrivata dopo che Venezi aveva rilasciato un'intervista a un giornale argentino in cui accusava gli orchestrali di nepotismo. Le polemiche sono arrivate in un momento in cui si discuteva anche delle modalità di assunzione all’interno dell’ente, che prevedono un concorso pubblico.

Beatrice Venezi, nominata direttore artistico del teatro La Fenice dal prossimo ottobre è stata "licenziata" dopo un'intervista a un giornale argentino in cui, tra le altre cose, accusava gli orchestrali di nepotismo. Ecco come funzionano le assunzioni per il teatro veneziano: bisogna superare un concorso pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: «Dichiarazioni offensive verso la Fondazione». Le accuse di nepotismoSi chiude ogni tipo di rapporto tra il Teatro La Fenice e il maestro d'orchestra Beatrice Venezi. Beatrice Venezi, il Teatro La Fenice licenzia la dirigente d'orchestra per le accuse di nepotismo. «Io non ho padrini»Si chiude ogni tipo di rapporto tra il Teatro La Fenice e il maestro d'orchestra Beatrice Venezi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Fenice annulla ogni collaborazione con Beatrice Venezi: la decisione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: Dichiarazioni offensive verso la Fondazione. La decisione dopo l'ultima polemica; Beatrice Venezi, scontro aperto con l'orchestra del Teatro La Fenice: Si passano il posto di padre in figlio; La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. Giuli: pieno sostegno al sovrintendente. Le accuse di nepotismo a La Fenice di Beatrice Venezi non reggono: per essere assunti c’è un concorso pubblicoBeatrice Venezi, nominata direttore artistico del teatro La Fenice dal prossimo ottobre è stata licenziata dopo un'intervista a un giornale ... fanpage.it Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, le accuse di nepotismo mosse all'orchestra e quel lungo applauso in salaCala il sipario su Beatrice Venezi. Ieri pomeriggio il vertice della Fenice ha infatti deciso di interrompere ogni collaborazione dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dalla ... ilmessaggero.it Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, quando diceva: «Io non ho padrini e non provengo da una famiglia di musicisti» - facebook.com facebook Dopo le accuse di nepotismo, il Teatro “La Fenice” di Venezia ha deciso di interrompere ogni rapporto lavorativo con Beatrice Venezi, licenziandola con la seguente comunicazione: “La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabi x.com