Beatrice Venezi ha espresso il suo disappunto riguardo a quanto accaduto con alcuni orchestrali, definendo la situazione come una forma di bullismo nei suoi confronti. La musicista, giovane donna, ha commentato le parole del sovrintendente e la decisione presa dalla Fondazione Teatro La Fenice, che comunque dovrà essere motivata in modo dettagliato. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione all’interno dell’ambiente musicale.

“Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice, che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno“. Così la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi rompe il silenzio all’indomani del suo ‘licenziamento”: l’istituzione veneziana ha interrotto, infatti, ogni futura collaborazione con la 36enne maestra lucchese, che lo scorso 22 settembre era stata designata direttrice musicale a partire dal 1° ottobre 2026. La rabbia di Beatrice Venezi. “ Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi ” rivela la direttrice d’orchestra in una nota, sostenendo di “ non aver mai mancato di rispetto a lavoratori di nessun teatro “.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La rabbia di Beatrice Venezi: “Bullizzata dagli orchestrali: io giovane donna, in Italia è un handicap”

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