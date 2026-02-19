Gb | Bbc ' Andrew può restare in carcere fino a 96 ore prima che accusa sia formalizzata'

La BBC riporta che il principe Andrew può essere ritenuto in custodia fino a quattro giorni prima di ricevere un'accusa formale. La polizia londinese ha informato che le autorità hanno questa possibilità per consentire indagini approfondite. Finora, Andrew non è stato ancora formalmente accusato di alcun reato, ma le autorità continuano a raccogliere prove. La procedura permette di mantenere il principe sotto controllo durante le indagini senza imputarlo immediatamente. La sua posizione resta al centro delle attenzioni mediatiche in queste ore.

Londra, 19 feb. (Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor può essere trattenuto in carcere fino a un massimo di 96 ore. Lo ha detto alla Bbc l'esperto criminologo Danny Shaw, aggiungendo che nella maggior parte dei casi i sospettati vengono trattenuti per 12 o 24 ore e poi vengono accusati o rilasciati in attesa di ulteriori indagini. Andrew verrà messo in "una cella in una stanza di detenzione" con solo "un letto e un bagno", dove aspetterà fino al suo interrogatorio con la polizia. Shaw afferma che "non gli verrà riservato alcun trattamento speciale".