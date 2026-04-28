Battlefield conquista il cinema | Michael B Jordan e McQuarrie al comando

Sul fronte cinematografico, si parla di un nuovo film basato su Battlefield, il videogioco prodotto da EA. Attualmente, Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie sono in trattativa per dirigere il progetto. Sono coinvolte anche le aziende Sony e Apple, che stanno negoziando per ottenere i diritti di distribuzione del film. Le discussioni sono in corso e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali.

? Cosa sapere Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie negoziano per il film su Battlefield di EA.. Sony e Apple sono coinvolte nelle trattative per i diritti di distribuzione del progetto.. Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie sono attualmente impegnati in trattative per trasformare il celebre franchise di EA, Battlefield, in un’opera cinematografica ad alto budget. Il progetto mira a trasporre sul grande schermo l’impatto della guerra urbana che ha caratterizzato la serie videoludica, attirando l’interesse strategico di colossi come Sony e Apple. L’operazione segna un passaggio fondamentale per la proprietà intellettuale di EA, che dopo il successo del capitolo Battlefield 6 — lanciato lo scorso 10 ottobre per le piattaforme PC, Xbox Series XS e PS5 — punta ora a conquistare il pubblico del cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battlefield conquista il cinema: Michael B. Jordan e McQuarrie al comando Notizie correlate Guerra totale a Hollywood: Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan portano “Battlefield” al cinemaIl mondo del cinema si prepara a una delle aste più agguerrite degli ultimi anni per accaparrarsi i diritti di uno dei franchise videoludici più... Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie vogliono portare il gaming al cinema in modo serio con BattlefieldL'universo di Battlefield si prepara al salto sul grande schermo con un team d'eccezione composto dal premio Oscar Michael B.