Michael B Jordan e Christopher McQuarrie vogliono portare il gaming al cinema in modo serio con Battlefield

Un progetto ambizioso sta prendendo forma nel mondo del cinema: l’adattamento di Battlefield, il popolare videogioco di guerra, sta per essere portato sul grande schermo. A guidare questa iniziativa ci sono il premio Oscar Michael B. Jordan e il regista Christopher McQuarrie, che intendono realizzare un film che rappresenti il gaming in modo più serio e realistico. Il team sta lavorando per trasformare l’universo del videogioco in una narrazione cinematografica.

L'universo di Battlefield si prepara al salto sul grande schermo con un team d'eccezione composto dal premio Oscar Michael B. Jordan e il regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie, con un progetto che vuole puntare a trasformare lo storico sparatutto di EA in un kolossal d'azione. Il mondo dei videogiochi continua a corteggiare Hollywood e stavolta lo fa schierando l'artiglieria pesante: Michael B. Jordan, fresco del trionfo agli Oscar per la sua interpretazione in I peccatori, ha deciso di unire le forze con Christopher McQuarrie per dare vita a un adattamento cinematografico di Battlefield. Dalla trincea alla sala: il peso del marchio EA La notizia, confermata da Deadline, vede il regista dei capitoli più adrenalinici di Mission: Impossible nel triplice ruolo di sceneggiatore, produttore e dietro la macchina da presa.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie vogliono portare il gaming al cinema in modo serio con Battlefield Notizie correlate Guerra totale a Hollywood: Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan portano “Battlefield” al cinemaIl mondo del cinema si prepara a una delle aste più agguerrite degli ultimi anni per accaparrarsi i diritti di uno dei franchise videoludici più... Leggi anche: King Conan: Arnold Schwarzenegger annuncia il ritorno al ruolo leggendario con Christopher McQuarrie Altri aggiornamenti Temi più discussi: Battlefield diventa un film con Michael B. Jordan, scritto da Christopher McQuarrie; Battlefield arriva al cinema: McQuarrie e Michael B. Jordan pronti alla guerra; Battlefield film: McQuarrie e Michael B. Jordan sono pronti!; Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie sviluppano l’adattamento dell’acclamato gioco Battlefield. Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie vogliono portare il gaming al cinema in modo serio con BattlefieldL'universo di Battlefield si prepara al salto sul grande schermo con un team d'eccezione composto dal premio Oscar Michael B. Jordan e il regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie, con un p ... movieplayer.it Guerra totale a Hollywood: Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan portano Battlefield al cinemaChristopher McQuarrie e Michael B. Jordan pronti a portare Battlefield al cinema. Scopri i dettagli sul kolossal EA che sfida Call of Duty. universalmovies.it Christopher McQuarrie dirigerà un adattamento cinematografico di Battlefield. Michael B. Jordan ne sarà produttore e potenzialmente protagonista - facebook.com facebook