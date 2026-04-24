Guerra totale a Hollywood | Christopher McQuarrie e Michael B Jordan portano Battlefield al cinema

Il settore cinematografico sta vivendo una fase di grande fermento, con due nomi noti che hanno annunciato l’adattamento di “Battlefield”, uno dei franchise videoludici più popolari e redditizi. La competizione per ottenere i diritti di questa produzione sembra destinata a essere molto agguerrita, mentre le aziende coinvolte si preparano a un'asta che potrebbe determinare il futuro di questa trasposizione. La scena si fa sempre più movimentata, con l’attenzione puntata su questa operazione.

Il mondo del cinema si prepara a una delle aste più agguerrite degli ultimi anni per accaparrarsi i diritti di uno dei franchise videoludici più redditizi di sempre. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, è in fase di sviluppo un adattamento cinematografico del videogame di successo Battlefield, che vede coinvolti due pesi massimi dell’industria: Christopher McQuarrie, il regista dietro i recenti successi della saga Mission: Impossible, e il premio Oscar Michael B. Jordan (Sinners, Creed). McQuarrie è attualmente legato al progetto come sceneggiatore, regista e produttore, mentre Jordan produrrà la pellicola con la possibilità concreta di vestirne i panni del protagonista.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Guerra totale a Hollywood: Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan portano “Battlefield” al cinema Notizie correlate Leggi anche: King Conan: Arnold Schwarzenegger annuncia il ritorno al ruolo leggendario con Christopher McQuarrie