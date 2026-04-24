Guerra totale a Hollywood | Christopher McQuarrie e Michael B Jordan portano Battlefield al cinema

Da universalmovies.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore cinematografico sta vivendo una fase di grande fermento, con due nomi noti che hanno annunciato l’adattamento di “Battlefield”, uno dei franchise videoludici più popolari e redditizi. La competizione per ottenere i diritti di questa produzione sembra destinata a essere molto agguerrita, mentre le aziende coinvolte si preparano a un'asta che potrebbe determinare il futuro di questa trasposizione. La scena si fa sempre più movimentata, con l’attenzione puntata su questa operazione.

Il mondo del cinema si prepara a una delle aste più agguerrite degli ultimi anni per accaparrarsi i diritti di uno dei franchise videoludici più redditizi di sempre. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, è in fase di sviluppo un adattamento cinematografico del videogame di successo Battlefield, che vede coinvolti due pesi massimi dell’industria: Christopher McQuarrie, il regista dietro i recenti successi della saga Mission: Impossible, e il premio Oscar Michael B. Jordan (Sinners, Creed). McQuarrie è attualmente legato al progetto come sceneggiatore, regista e produttore, mentre Jordan produrrà la pellicola con la possibilità concreta di vestirne i panni del protagonista.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Guerra totale a Hollywood: Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan portano “Battlefield” al cinema

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