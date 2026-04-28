Da mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, parte “TIM Battiti Live Spring”, un’edizione speciale del festival musicale eclettica e ricca di ospiti. Lo show è condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin, e propone una serie di performance dal vivo con diversi artisti. La trasmissione si svolge in diverse location italiane, con una scaletta che alterna musica e intrattenimento.

Da mercoledì 29 aprile, in prima serata, su Canale 5 al via “ TIM Battiti Live Spring ”, speciale edizione primaverile del festival musicale con Michelle Hunziker e la partecipazione di Alvin. Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della prima puntata saliranno sul palco: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga. E ancora saliranno sul paco di Battiti Live Spring: Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei. TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico, così si legge nella nota ufficiale.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BATTITI LIVE SPRING: IL RICCO CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON HUNZIKER E ALVIN

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