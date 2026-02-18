Achille Lauro presenta Fondazione Madre | In proporzione a quello che si ha bisogna ricordarsi di essere responsabili
Achille Lauro ha annunciato la nascita di Fondazione Madre, spiegando che “la fortuna deve diventare responsabilità”. La fondazione prevede l’apertura di una casa di accoglienza a Zagarolo, oltre a progetti nei reparti pediatrici e nelle carceri minorili. Lauro ha sottolineato che il suo impegno nasce dalla sua esperienza personale: essere stato cresciuto da una madre che gli ha insegnato l’importanza dell’accoglienza e dell’amore. La sua iniziativa mira a offrire supporto a chi si trova in difficoltà.
Non un’iniziativa simbolica, ma un progetto strutturato e di lungo periodo. La Direzione generale è affidata a Lorella Marcantoni, che si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da figure di riferimento del terzo settore - Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre - chiamate a guidare e dare solidità ai percorsi educativi, sociali e psicologici della fondazione. Il nome scelto, Madre, racchiude già la visione: protezione, cura, crescita. Lo slogan - «Accoglie, protegge, guida e dona» - traduce quella visione in missione operativa. Anche il logo racconta la stessa storia: una farfalla, simbolo di trasformazione e rinascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
