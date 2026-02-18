Achille Lauro ha annunciato la nascita di Fondazione Madre, spiegando che “la fortuna deve diventare responsabilità”. La fondazione prevede l’apertura di una casa di accoglienza a Zagarolo, oltre a progetti nei reparti pediatrici e nelle carceri minorili. Lauro ha sottolineato che il suo impegno nasce dalla sua esperienza personale: essere stato cresciuto da una madre che gli ha insegnato l’importanza dell’accoglienza e dell’amore. La sua iniziativa mira a offrire supporto a chi si trova in difficoltà.

Non un’iniziativa simbolica, ma un progetto strutturato e di lungo periodo. La Direzione generale è affidata a Lorella Marcantoni, che si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da figure di riferimento del terzo settore - Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre - chiamate a guidare e dare solidità ai percorsi educativi, sociali e psicologici della fondazione. Il nome scelto, Madre, racchiude già la visione: protezione, cura, crescita. Lo slogan - «Accoglie, protegge, guida e dona» - traduce quella visione in missione operativa. Anche il logo racconta la stessa storia: una farfalla, simbolo di trasformazione e rinascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Achille Lauro presenta Fondazione Madre: «In proporzione a quello che si ha, bisogna ricordarsi di essere responsabili»

Leggi anche: Achille Lauro presenta "Fondazione Madre": una casa per i giovani fragili a Zagarolo

Achille Lauro lancia una Fondazione per aiutare i giovani in difficoltà: "Voglio fare quello che qualcuno ha fatto per me: guidarmi"Achille Lauro ha annunciato la creazione di una nuova fondazione dedicata ai giovani in difficoltà, ispirato dall’esperienza personale e dalla voglia di restituire.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.