Achille Lauro presenta Fondazione Madre | In proporzione a quello che si ha bisogna ricordarsi di essere responsabili

Da vanityfair.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Achille Lauro ha annunciato la nascita di Fondazione Madre, spiegando che “la fortuna deve diventare responsabilità”. La fondazione prevede l’apertura di una casa di accoglienza a Zagarolo, oltre a progetti nei reparti pediatrici e nelle carceri minorili. Lauro ha sottolineato che il suo impegno nasce dalla sua esperienza personale: essere stato cresciuto da una madre che gli ha insegnato l’importanza dell’accoglienza e dell’amore. La sua iniziativa mira a offrire supporto a chi si trova in difficoltà.

Non un’iniziativa simbolica, ma un progetto strutturato e di lungo periodo. La Direzione generale è affidata a Lorella Marcantoni, che si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da figure di riferimento del terzo settore - Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre - chiamate a guidare e dare solidità ai percorsi educativi, sociali e psicologici della fondazione. Il nome scelto, Madre, racchiude già la visione: protezione, cura, crescita. Lo slogan - «Accoglie, protegge, guida e dona» - traduce quella visione in missione operativa. Anche il logo racconta la stessa storia: una farfalla, simbolo di trasformazione e rinascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

