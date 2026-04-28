Le truffe telefoniche sono diventate un problema sempre più diffuso, con numeri di telefono che spesso chiamano senza sosta, cercando di convincere le persone a fornire dati personali o denaro. Le autorità hanno deciso di intervenire adottando nuove misure per contrastare questa pratica, che ha raggiunto livelli di saturazione nel settore del telemarketing. La soluzione proposta si basa su semplici accorgimenti che possono aiutare gli utenti a riconoscere e evitare queste truffe.

Il fenomeno del telemarketing selvaggio ha raggiunto livelli di saturazione tali da spingere le autorità competenti a intervenire con misure drastiche e strutturali. Negli ultimi anni la vita quotidiana dei cittadini è stata letteralmente presa d’assalto da una pioggia incessante di telefonate anonime o provenienti da numerazioni estere camuffate che spesso nascondono tentativi di frode o pratiche commerciali scorrette. In questo scenario di incertezza l’Agcom ha varato una nuova strategia contenuta nella delibera numero 2126CIR approvata lo scorso 14 aprile. Si tratta di una svolta attesa da tempo che punta a restituire al consumatore il potere di decidere a chi rispondere basandosi su informazioni chiare e certificate fin dal primo squillo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Bastano 3 cifre”. Truffe telefoniche, ecco come evitarle: semplicissimo, una svolta!

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