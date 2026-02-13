Truffe come scoprirle ed evitarle | Questura e Poste italiane fanno il punto con i cittadini

La Questura di Perugia e Poste Italiane hanno organizzato un incontro per avvisare i cittadini sui rischi delle truffe online. La causa è l’aumento delle frodi che colpiscono abitualmente le persone, spesso attraverso messaggi falsi o telefonate ingannevoli. Durante l’evento, sono stati mostrati esempi pratici di come riconoscere le truffe più comuni e si sono distribuiti brochure con suggerimenti utili. Un gentile anziano del quartiere ha riferito di aver evitato una truffa grazie ai consigli ricevuti.

Gli esperti in materia di prevenzione delle frodi e di educazione digitale di Poste Italiane hanno illustrato come riconoscere ed evitare le trappole più comuni Poste Italiane e Comune di Perugia insieme per sensibilizzare la cittadinanza sui potenziali rischi delle frodi online. L’iniziativa, tenutasi presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori, “Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete”, gratuita e aperta a tutti i cittadini, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza del mondo digitale, sensibilizzando sulla difesa dalle insidie della rete e valorizzando le opportunità offerte dalle innovazioni in corso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su truffe scoprirle Truffe online in aumento, come prevenirle ed evitarle Le truffe online sono in costante aumento, rappresentando una minaccia crescente per utenti e aziende. Truffe sui saldi invernali 2026, come riconoscere i veri sconti ed evitarle I saldi invernali del 2026 sono un momento di grande interesse per chi cerca offerte e sconti. Ultime notizie su truffe scoprirle Argomenti discussi: Se la truffa sui social passa dalla pubblicità: in Europa un annuncio su dieci è scam; Iniziativa truffa contro gli anziani: come prevenirle con i Carabinieri a Maida; Sms del finto addebito Nexi: come riconoscere la truffa; Truffano una coppia di anziani per 10mila euro, ma l'auto li incastra: tre 20enni denunciati e allontanati. Auto usate, come scoprire se i km sono reali? C’è un metodo semplicissimoAl giorno d'oggi in molti decidono di puntare sulle auto usate, ed ora vedremo come sventare una truffa. Ecco i dettagli. fuoristrada.it Attenzione alle truffe luce e gas Chiamate sospette, offerte “urgenti”, finti operatori: sai davvero come riconoscerli Nel nostro nuovo articolo ti spieghiamo come difenderti e proteggere i tuoi dati. Leggi di più sul blog e informati prima di dire sì. https://ww - facebook.com facebook