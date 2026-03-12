Nella giornata dedicata all’educazione e alla prevenzione contro le aggressioni al personale sanitario, l’Asl e l’ospedale Moscati hanno diffuso dati aggiornati sui casi registrati. Durante l’evento, è stato annunciato l’avvio di un servizio di counseling psicologico per il personale che lavora negli ospedali. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di rispettare gli operatori sanitari.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari l’Azienda promuove la cultura del rispetto e il sostegno al personale con il servizio di counseling psicologico. Da settembre circa 80 gli accessi allo sportell nelle articolazioni considerate particolarmente a rischio, come l’Emergenza territoriale 118, i Pronto soccorso degli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, i servizi di salute mentale, gli istituti penitenziari e la continuità assistenziale, l’Asl Avellino promuove una adeguata formazione dei propri operatori per la prevenzione e la gestione degli atti di violenza e delle aggressioni attraverso eventi formativi dedicati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggressioni al personale sanitario: i numeri di Asl e Moscati

Articoli correlati

Ospedale | Aggressioni al personale sanitario, l'Asl replica ai sindacati: "L'azienda è all'avanguardia nelle misure anti violenza"Le precisazioni in seguito ai diversi episodi accaduti nei giorni scorsi al presidio di Livorno.

Aggressioni al personale sanitario: 871 casi in tre anni all’Ulss 6Non solo insulti e urla, ma anche spinte, schiaffi, pugni e oggetti lanciati contro medici e infermieri.

Altri aggiornamenti su Aggressioni al personale sanitario i...

Temi più discussi: L’aggressione al personale sanitario è violenza a pubblico ufficiale; Aggressioni al personale sanitario tra formazione e dati allarmanti; Raddoppiate nel 2025 le aggressioni al personale sanitario dell’ospedale di Lodi; Aggressioni al personale sanitario raddoppiate al Bambino Gesù.

Aggressioni al personale sanitario, in Piemonte 1.621 episodi nel 2025Coinvolti oltre duemila operatori. Infermieri la categoria più colpita, nel 72% dei casi le vittime sono donne ... giornalelavoce.it

Aggressioni al personale sanitario. Fnopi: In media 6 episodi di violenza (soprattutto verbale) l’anno. Le donne le più colpiteSecondo una survey Fnopi condotta tra gennaio 2026 su 6.232 iscritti, 2.771 infermieri dichiarano di aver subito aggressioni negli ultimi 12 mesi, per un totale di circa 12mila episodi. Le violenze si ... quotidianosanita.it

Aggressioni al personale sanitario, Nursing Up: “Drammatica emergenza sociale. Infermieri tra i più colpiti”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. Gli infermieri rappresentano oggi la categoria più colpita dalle aggression - facebook.com facebook

Sanità, aumentano le aggressioni al personale: 18mila nel 2025 #aggressioni x.com