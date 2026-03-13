Aggressioni al personale sanitario inaccettabili e scandalose

Recenti aggressioni e minacce al personale sanitario sono state segnalate in diverse strutture, tra cui la Casa della comunità Lubiana, dove si sono verificati gli ultimi episodi. Questi atti di violenza sono stati definiti inaccettabili da chi ha espresso condanna pubblica, sottolineando come tali comportamenti siano ormai diventati una costante nel settore. La situazione ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione.

"Esprimo la mia più ferma e indignata condanna per le recenti aggressioni e minacce al personale sanitario che ormai sono all'ordine del giorno, l'ultima ieri presso la Casa della comunità Lubiana. Questo è inaccettabile e scandaloso. Chiedo di applicare con la massima severità il Decreto Sicurezza emanato dal Governo". Così Giuseppe Tramuta, consigliere di FdI. "Chi commette questi reati deve essere punito con la massima durezza. Per garantire la sicurezza dei nostri operatori sanitari, propongo l'attivazione di misure di sicurezza rafforzate nelle strutture sanitarie, come telecamere e vigilanza, e la formazione specifica per gestire situazioni di emergenza.