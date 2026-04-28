Basso Lodigiano e Cremasco divisi | chiuso il ponte sul fiume Adda per problemi all’asfalto I timori dei sindaci | danni alle attività imprenditoriali

Nel Basso Lodigiano e nella zona Cremasca, il ponte sul fiume Adda è stato chiuso a causa di problemi all’asfalto. La chiusura ha provocato il blocco del traffico e ha modificato radicalmente la viabilità sulla provinciale 591. I sindaci delle aree interessate hanno espresso preoccupazione riguardo ai possibili danni alle attività locali e alle imprese, mentre le autorità stanno monitorando la situazione.

Bertonico (Lodi), 28 aprile 2026 – Traffico bloccato e viabilità profondamente modificata lungo la provinciale 591. Il ponte strallato, che scavalca il fiume Adda, collegamento vitale tra le province di Cremona e Lodi, è stato chiuso ieri mattina d’urgenza in via precauzionale. La decisione, presa di concerto tra gli enti provinciali, è arrivata dopo il riscontro di un’ anomalia visibile riscontrata nella notte, attorno alle 4: uno “scalino” di alcuni centimetri formatosi esattamente in corrispondenza del primo giunto di dilatazione sul lato lodigiano. Una sorta di “cunetta” creatasi in entrambe le direzioni di marcia e che ha avuto conseguenze disastrose per almeno due mezzi che hanno riportato seri danni lungo il transito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Basso Lodigiano e Cremasco divisi: chiuso il ponte sul fiume Adda per problemi all’asfalto. I timori dei sindaci: danni alle attività imprenditoriali Notizie correlate Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: chiuso il tratto tra Bertonico e MontodineBertonico (Lodi), 27 aprile 2026 – Questa notte si è sollevato il fondo stradale in corrispondenza del primo giunto del ponte sull'Adda, lungo la... Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: il tratto tra Bertonico e Montodine verrà chiusoBertonico (Lodi), 27 aprile 2026 – Questa notte si è sollevato il fondo stradale in corrispondenza del primo giunto del ponte sull'Adda, lungo la... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Basso Lodigiano e Cremasco divisi: chiuso il ponte sul fiume Adda per problemi all’asfalto. I timori dei sindaci: danni alle attività imprenditoriali; Si solleva l’asfalto, chiuso il ponte della 591 tra Bertonico e Montodine VIDEO. Basso Lodigiano e Cremasco divisi: chiuso il ponte sul fiume Adda per problemi all’asfalto. I timori dei sindaci: danni alle attività imprenditorialiIl primo cittadino di Montodine in provincia di Cremona: uno stop prolungato danneggerebbe tante aziende. Oggi l’incarico un ingegnere specializzato e il via alle verifiche strutturali ... ilgiorno.it Si solleva l’asfalto, chiuso il ponte della 591 tra Bertonico e Montodine VIDEOSi solleva l’asfalto sul ponte della 591 tra Bertonico e Montodine, il collegamento tra lodigiano e cremasco chiuso sino a nuova comunicazione. Sono quindi solo la 235 a Lodi e la sp169 a Cavenago gli ... ilcittadino.it DALLA CAMPAGNA DEL BASSO LODIGIANO Scatto improvvisato [#bassolodigiano](https://www.facebook.com/hashtag/bassolodigiano__cft__[0]=AZYX0S111q4vjDot8vK_IdoOX84GdLFQC9vZhxhtAdA4BDlCyEDbymfUVHeIrrK2ZzUknWKcOTTWZYXjkm8y - facebook.com facebook