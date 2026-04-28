Basso Lodigiano e Cremasco divisi | chiuso il ponte sul fiume Adda per problemi all’asfalto I timori dei sindaci | danni alle attività imprenditoriali

Da ilgiorno.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Basso Lodigiano e nella zona Cremasca, il ponte sul fiume Adda è stato chiuso a causa di problemi all’asfalto. La chiusura ha provocato il blocco del traffico e ha modificato radicalmente la viabilità sulla provinciale 591. I sindaci delle aree interessate hanno espresso preoccupazione riguardo ai possibili danni alle attività locali e alle imprese, mentre le autorità stanno monitorando la situazione.

Bertonico (Lodi), 28 aprile 2026 –  Traffico bloccato e viabilità profondamente modificata lungo la provinciale 591. Il ponte strallato, che scavalca il fiume Adda, collegamento vitale tra le province di Cremona e Lodi, è stato chiuso ieri mattina d’urgenza in via precauzionale. La decisione, presa di concerto tra gli enti provinciali, è arrivata dopo il riscontro di un’ anomalia visibile riscontrata nella notte, attorno alle 4: uno “scalino” di alcuni centimetri formatosi esattamente in corrispondenza del primo giunto di dilatazione sul lato lodigiano. Una sorta di “cunetta” creatasi in entrambe le direzioni di marcia e che ha avuto conseguenze disastrose per almeno due mezzi che hanno riportato seri danni lungo il transito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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