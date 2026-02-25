Basket serie C | Fides impresa a Prato E stasera c’è il recupero contro Certaldo

La vittoria della Wetech’s Fides contro i Dragons Prato nasce dalla determinazione dei giocatori e dalla strategia efficace in campo. La squadra ha conquistato un risultato importante sul loro parquet, superando una delle avversarie più quotate nel girone B della serie C toscana. La partita ha mostrato intensità e concentrazione, lasciando il pubblico senza fiato. Questa vittoria rafforza la posizione della Fides in classifica e apre nuovi scenari per le prossime gare.

MONTEVARCHI Bella impresa della Wetech's Fides che espugna il parquet dei Dragons Prato secondi in classifica nel girone B della C toscana di basket. Il successo per 87-81 rilancia verso i quartieri alti i gialloverdi di Omar Serravalli e Andrea Dolfi, risaliti a 24 punti e in grado di agguantare la sesta piazza se sfrutteranno a dovere il recupero casalingo di stasera alle 21 con la Virtus Certaldo. Approdati alla trasferta con i lanieri senza l'infortunato Chellini e con Bonciani recuperato in extremis, i fidessini resistono alla partenza lanciata degli avversari, capaci di andare al riposo sul 50-37 a favore.