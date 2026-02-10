Basket Serie C La Folgore lotta ma non basta Battuta in casa dal Sansepolcro

La Folgore Fucecchio ha combattuto, ma alla fine ha perso in casa contro il Sansepolcro. La squadra locale ha fatto il massimo, ma non è bastato: il punteggio è finito 75-81. I giocatori di Boldrini Selleria hanno tentato di reagire, ma gli avversari sono stati più concreti negli ultimi minuti. La sconfitta lascia ancora qualche domanda sul futuro della squadra in questa stagione di Serie C.

Folgore Fucecchio 75 Sansepolcro 81 FOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli 2, Mbaye 10, Guerriero 13, Galligani, Orsini Si. 12, Gazzarrini, Carlotti 3, Orsini St. 18, Menichetti 12, Orsucci 5. All.: Gorgeri. DUKES SANSEPOLCRO: De Angelis 6, Spillantini 5, Radchenko 10, Balani 6, Menichetti 10, Hassan 28, Della Mora 7, Meo, Terrosi 2, Zacchigna 7. All.: Bini. Arbitro: Barone di Ponsacco e Borgioli di Massa. Parziali: 20-18; 34-36; 58-59. FUCECCHIO - Una Folgore Boldrini Selleria in emergenza cede in casa nello scontro diretto in chiave play-off con la Dukes Sansepolcro al termine di una partita intensa e agonisticamente sempre in bilico.

