AREZZO Festa grande al PalaEstra "Mario D’Agata" dove la Scuola Basket Arezzo, domenica pomeriggio, ha conquistato un’altra salvezza in serie B interregionale senza passare dai playout. Decisiva è stata la vittoria all’ultima giornata contro la Junior Casale nell’ultima partita in amaranto del playmaker argentino Facundo Toia, autentico punto di riferimento per la Sba nelle ultime quattro stagioni. A meno di due minuti dalla fine, a risultato ormai acquisito, il capitano è uscito dal campo e si è preso la standing ovation di tutto il palazzetto. La partita non era iniziata bene per il Centro Tecnico BM Arezzo, che alla prima sirena è sotto 18-24.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - BASKET SERIE B: festa al palaestra per i ragazzi di fioravanti che hanno conquistato l’obiettivo superando gli avversari 80-65. La Sba non sbaglia: affonda Casale e conquista la salvezza nell’ultima gara di Toia

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