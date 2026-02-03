A Cecina, il Centro Tecnico BM di Arezzo non riesce a conquistare i tre punti. La squadra combatte fino all’ultimo minuto, ma alla fine deve arrendersi alla quarta forza del girone. La sfida si conclude con una sconfitta che lascia ancora il team toscano a secco di vittorie lontano da casa.

AREZZO Non riesce a tornare al successo lontano da Arezzo il Centro Tecnico BM, che domenica a Cecina è rimasto in partita fino alle battute finali ma ha dovuto alzare bandiera bianca contro la quarta forza del girone. È terminata, infatti, 72-60 per Cecina la sfida valida per la terza giornata di ritorno della stagione regolare. La squadra di casa parte meglio piazzando un parziale di 12-0 in un primo quarto chiuso in vantaggio 21-13. Nel secondo parziale la Sba aggancia gli avversari a quota 27 dopo due tiri liberi di Vagnuzzi e all’intervallo il vantaggio dei locali è minimo (37-35). Nel terzo quarto la gara scorre in equilibrio, con Saccaggi che colpisce da tre punti mentre Sabotig appoggia il +5 di Cecina alla terza sirena (54-49). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Sba resta ancora al palo. Fioravanti senza scampo

Il ponte Garibaldi rimane inattivo in attesa della bonifica dell'ex distributore di via Rossini.

