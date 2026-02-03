La Sba resta ancora al palo Fioravanti senza scampo

Da sport.quotidiano.net 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cecina, il Centro Tecnico BM di Arezzo non riesce a conquistare i tre punti. La squadra combatte fino all’ultimo minuto, ma alla fine deve arrendersi alla quarta forza del girone. La sfida si conclude con una sconfitta che lascia ancora il team toscano a secco di vittorie lontano da casa.

AREZZO Non riesce a tornare al successo lontano da Arezzo il Centro Tecnico BM, che domenica a Cecina è rimasto in partita fino alle battute finali ma ha dovuto alzare bandiera bianca contro la quarta forza del girone. È terminata, infatti, 72-60 per Cecina la sfida valida per la terza giornata di ritorno della stagione regolare. La squadra di casa parte meglio piazzando un parziale di 12-0 in un primo quarto chiuso in vantaggio 21-13. Nel secondo parziale la Sba aggancia gli avversari a quota 27 dopo due tiri liberi di Vagnuzzi e all’intervallo il vantaggio dei locali è minimo (37-35). Nel terzo quarto la gara scorre in equilibrio, con Saccaggi che colpisce da tre punti mentre Sabotig appoggia il +5 di Cecina alla terza sirena (54-49). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la sba resta ancora al palo fioravanti senza scampo

© Sport.quotidiano.net - La Sba resta ancora al palo. Fioravanti senza scampo

Approfondimenti su Fioravanti Rimane

Notte fonda per la Sba. Fioravanti, altra sconfitta

Ponte Garibaldi resta al palo. Si attende la bonifica dell’ex distributore

Il ponte Garibaldi rimane inattivo in attesa della bonifica dell’ex distributore di via Rossini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fioravanti Rimane

Argomenti discussi: SBA Communications, il mercato scommette sulla svolta infrastrutturale del 5G nonostante la volatili.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.