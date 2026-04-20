La Sba passa a Genova e si avvicina all' obiettivo salvezza
La Sba ha ottenuto un'importante vittoria in trasferta a Genova, il terzo successo stagionale. Con questa vittoria, la squadra amaranto si è portata in testa alla classifica, superando in classifica l’Olimpia Legnaia Firenze a una giornata dalla fine del campionato. La conquista dei due punti permette al Centro Tecnico Bm Arezzo di avvicinarsi all’obiettivo della salvezza diretta in serie B.
Importantissimo successo esterno, il terzo della stagione, per il Centro Tecnico Bm Arezzo che a Genova si prende due punti che permettono al quintetto amaranto di scavalcare in classifica a una giornata dal termine l’Olimpia Legnaia Firenze al 1° posto che vale la permanenza diretta in serie B.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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