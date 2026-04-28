Basket in piazzetta l' Eagles Raffadali replica il successo dell' anno scorso
Torna anche quest'anno "Basket in Piazzetta", l'iniziativa sportiva organizzata dall'Asd Eagles Raffadali che porta la pallacanestro tra la gente, direttamente negli spazi urbani. Dopo il grande riscontro ottenuto nella passata edizione, l'associazione replica l'evento con l'obiettivo di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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