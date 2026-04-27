Giovedì sera, più di 300 imprese si sono ritrovate presso una concessionaria a Cividale per la Sponsor Night dedicata al basket. L'evento ha visto la partecipazione di aziende di diversi settori che hanno deciso di sostenere il team locale. La serata ha previsto incontri e momenti di condivisione tra i rappresentanti delle aziende e gli atleti, rafforzando il legame tra il mondo imprenditoriale e lo sport.

? Cosa sapere Oltre 300 imprese si sono riunite giovedì sera presso la concessionaria OSSOAuto di Cividale.. Il networking tra aziende locali sostiene il progetto sportivo della UEB Cividale.. Oltre 300 presenze hanno registrato la Sponsor Night organizzata da OSSOAuto e UEB Cividale giovedì sera presso la concessionaria di Viale Palmanova. L’evento ha riunito il tessuto imprenditoriale e le istituzioni locali per sostenere il progetto sportivo delle Eagles. Lo showroom ha ospitato una platea numerosa, trasformandosi nel fulcro di un incontro tra l’estetica del settore automotive e il mondo del basket. Durante la serata, Marco Osso, Stefano Pillastrini e Davide Micalich hanno voluto ringraziare i partner coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eagles, successo per la Sponsor Night: 300 imprese unite per il basket

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