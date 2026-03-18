La Dolomiti Energia Trento ha sfiorato una qualificazione storica ai quarti di EuroCup, arrivando a un passo dal successo contro il Besiktas. La partita si è conclusa con un tiro libero che ha deciso il risultato finale, condannando la squadra italiana a una sconfitta che ha interrotto la sua corsa. La sfida si è disputata davanti a un pubblico appassionato, con entrambe le formazioni in campo fino all'ultimo secondo.

La Dolomiti Energia Trento è arrivata vicinissima a firmare l’ennesima impresa della sua stagione di EuroCup. La squadra italiana perde 77-76 sul campo del Besiktas nella sfida diretta dei quarti di finale. A condannare Trento è il libero sbagliato da Jordan Bayehe ad un secondo dalla fine, che avrebbe portato la sfida al supplementare. Resta una prestazione di altissimo livello per la Dolomiti, che ha accarezzato davvero il sogno di tornare in semifinale dieci anni dopo l’ultima volta. Non basta a Trento un fenomenale DJ Steward, che è il miglior marcatore del match con 29 punti. Purtroppo non è stata la serata di Devante Jones, che mette a referto solo 4 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trento sfiora l’impresa con il Besiktas nei quarti di EuroCup. Un libero condanna la Dolomiti

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