basket niente da fare per la ies pisa sul campo di fortezza livorno capolista in dr2

La IES Pisa perde contro la capolista Fortezza Livorno a causa di una prestazione sottotono, che permette alla squadra di casa di consolidare il primo posto in classifica. Durante la partita, i pisani non riescono a trovare il ritmo giusto e commettono troppe sbavature in attacco e difesa. Forti del vantaggio accumulato nel primo tempo, i livornesi controllano il gioco fino al fischio finale. La squadra toscana cerca di reagire nella prossima gara.

Pisa, 23 febbraio 2026 – Sconfitta come da pronostico per la Devitalia IES Pisa, sul campo della capolista Fortezza Livorno, nella quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. I biancocelesti di Paolo Campani e Maurizio Neri, giunti peraltro a Livorno in formazione rimaneggiata, niente hanno potuto contro la corazzata avversaria ma, grazie alla sconfitta del Team 90 Grosseto con il GMV, non hanno perso ulteriore terreno dalla zona play-off, che dista appena due punti.. LA CRONACA – Scesi sul parquet della prima in classifica con soli dieci atleti, privi di molti giocatori per infortuni e malattie, i biancocelesti hanno preso atto, già nel primo quarto, della superiorità fisica degli avversari, che sono riusciti a prendere un buon margine di vantaggio, ridotto a 7 lunghezze nel secondo periodo, per poi assestarsi a 14 al riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket, niente da fare per il DREAM Pisa, sul campo della capolista Fortezza, in DR2

Basket, solo un overtime piega a Livorno il GMV, sul campo della capolista, in DR2

