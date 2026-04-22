basket il dream pisa cede sul campo della us livorno in dr2

Il DREAM Basket Pisa ha perso in trasferta contro l’US Livorno con il punteggio di 67-60. La partita, valida per la penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, si è conclusa dopo un confronto intenso e fisico tra le due squadre. La gara si è svolta il 22 aprile 2026 e ha visto i padroni di casa prevalere negli ultimi minuti.

Pisa, 22 aprile 2026 – Sconfitta in trasferta per il DREAM Basket Pisa, che cede sul campo dell’ US Livorno con il punteggio di 67-60, al termine di una gara intensa e fisica, nella penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paganucci e De Luca mantengono il terzo posto, a pari punti con Ponsacco e Liburnia, in attesa dell’ultima gara che stabilirà la griglia dei play-off.. LA CRONACA - L’approccio dei gialloblù è positivo: buon ritmo e buona intensità permettono di chiudere il primo quarto avanti 12-14. Nel secondo periodo i padroni di casa alzano il livello del proprio attacco, trovando maggiore continuità offensiva e ribaltando l’inerzia della gara, andando all’intervallo sul 33-28.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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