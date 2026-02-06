Basket la Virtus Bologna viene travolta dall’Olympiacos nella trasferta di Eurolega
La Virtus Bologna cade pesantemente contro l’Olympiacos al Pireo. La squadra felsinea si presenta in campo e subisce subito un ritmo molto forte da parte dei greci. Alla fine, il punteggio dice 109-77 per i padroni di casa. La sconfitta è netta e lascia pochi dubbi sulla differenza di livello tra le due formazioni.
La Virtus Bologna esce nettamente sconfitta dalla ventisettesima giornata di Eurolega 2025-2026. Al Pireo, la squadra felsinea è stata letteralmente travolta dall ‘Olympiacos che si è imposto con il punteggio di 109-77. Dopo un avvio equilibrato, per la Virtus è stato letale un secondo quarto da soli 11 punti, contro i 37 dei greci spinti da uno strepitoso Vezenkov (20 punti, 78 da due). Per le V-Nere si tratta della quindicesima sconfitta che allontana ancora di più i play-in. Il migliore, tra gli uomini di Ivanovic, è stato Alston Jr con 16 punti. Nei primi minuti di match le squadre si sfidano subito dall’arco. 🔗 Leggi su Oasport.it
