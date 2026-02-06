Basket la Virtus Bologna viene travolta dall’Olympiacos nella trasferta di Eurolega

La Virtus Bologna cade pesantemente contro l’Olympiacos al Pireo. La squadra felsinea si presenta in campo e subisce subito un ritmo molto forte da parte dei greci. Alla fine, il punteggio dice 109-77 per i padroni di casa. La sconfitta è netta e lascia pochi dubbi sulla differenza di livello tra le due formazioni.

