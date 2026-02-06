L’Olympiacos domina il match contro la Virtus Bologna, che si sgonfia nel secondo quarto. I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti di 26 punti, grazie a un monologo che lascia poco spazio alle speranze della squadra italiana. Sasha Vezenkov segna 21 punti, mentre Evan Fournier aggiunge 8. Dall’altra parte, la Virtus fatica a trovare ritmo e si ferma a 11 punti nel secondo parziale, contro i 37 dell’Olympiacos. La partita si fa rapidamente una sfida in discesa per i greci, che

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:10 15 punti di Sasha Vezenkov e 8 punti di Evan Fournier tra i padroni di casa, con 11 punti di Karim Jallow e 9 di Carsen Edwards per la Virtus Bologna tenuta a 11 punti segnati nel secondo parziale contro i 37 dell’Olympiacos. 82.4% da due e 64.3% da treper gli ateniesi, con le V-nere che tirano col 55% dal pitturato e soffrono anche a rimbalzo (18-16). Si chiude anche il secondo quarto: dopo 20? l’Olympiacos Pireo conduce agevolmente 61-34 sulla Virtus Bologna. 61-34 Alec Peters appoggia e s’iscrive al tabellino. 59-34 Chiuso il gioco da tre punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 61-34, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: monologo dei padroni di casa, bolognesi in confusione

Questa sera i bolognesi affrontano una trasferta difficile ad Atene contro l’Olympiacos.

Dopo un inizio di partita equilibrato, la Virtus Bologna prende il comando con Edwards che firma otto punti e porta i suoi sul +3.

