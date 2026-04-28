Basket Faenza | sfida decisiva per i play in e l’ascesa dei giovani
Domenica alle 18:00 nel PalaCattani di Faenza si affrontano la Tema Sinergie e il play in, in una partita che può influenzare le posizioni in classifica. La squadra di casa si prepara a questa sfida, mentre il club riceve 30mila euro per il secondo posto nel minutaggio Under in Serie B Nazionale. La partita rappresenta un momento importante per i giovani e i play in in questa stagione.
? Cosa sapere La Tema Sinergie affronta il play in domenica alle 18:00 al PalaCattani di Faenza.. Il club riceve 30mila euro per il secondo posto nel minutaggio Under in B Nazionale.. Domenica prossima alle ore 18:00 il PalaCattani ospiterà il play in della Tema Sinergie, che sfiderà una delle formazioni tra Jesi e Piombino per un posto nei playoff. La pallacanestro faentina vive un momento di grande fermento sportivo, con la Raggisolaris Academy impegnata nella fase Interzona Under 15 Eccellenza a Ravenna da venerdì a domenica, mentre la squadra B Nazionale festeggia un importante incentivo economico legato alla valorizzazione dei giovani. L’ascesa dei talenti locali tra sfide nazionali e obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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