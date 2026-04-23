Fasano all’assalto dei Play-Off | sfida decisiva in Sicilia
Sabato 25 aprile, la squadra di junior Fasano affronterà il Teamnetwork Albatro Siracusa nella palestra Akradina. La partita rappresenta una sfida importante per i Fasano, che cercano di ottenere un risultato positivo in vista dei Play-Off. La gara sarà decisiva per il percorso della squadra, che si prepara ad affrontare l’incontro con determinazione. La sfida si svolgerà in Sicilia, in una cornice che promette grande spettacolo.
? Cosa sapere Junior Fasano sfida Teamnetwork Albatro Siracusa sabato 25 aprile nella palestra Akradina.. La vittoria in Sicilia è necessaria per mantenere le speranze di accesso ai Play-Off.. Sabato 25 aprile alle ore 19, la Junior Fasano affronta la Teamnetwork Albatro Siracusa nella Palestra Akradina per l’ultima sfida della regular season di Serie A Gold. Il pronteggio biancazzurro deve passare attraverso una vittoria in territorio siciliano per mantenere accese le speranze di accesso ai Play-Off Scudetto, contando anche su un eventuale passo falso di Bolzano o Conversano. La missione si preannuncia estremamente complessa per la squadra guidata da Alessandro Leban.🔗 Leggi su Ameve.eu
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