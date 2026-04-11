Domani, domenica 12 aprile 2026, in Ungheria si terranno le elezioni politiche che coinvolgeranno otto regioni del paese. La consultazione si concentra anche sulla partecipazione dei giovani, il cui voto potrebbe influenzare l’esito finale. La campagna elettorale si è concentrata su temi nazionali, con un’attenzione particolare alle questioni sociali e politiche più rilevanti per la popolazione. Le urne si apriranno al mattino e resteranno aperte fino a sera.

Domani, domenica 12 aprile 2026, l’Ungheria affronterà una tornata elettorale decisiva che coinvolgerà 8.114.688 elettori chiamati a decidere il futuro del Paese. La sfida vede contrapposti il lungo mandato di Viktor Orban, al comando da sedici anni, e la proposta dell’opposizione guidata da Magyar, in un contesto dove la mobilitazione sociale appare estremamente elevata. Il meccanismo democratico si articolerà su 199 seggi totali: 106 saranno assegnati tramite collegi uninominali con sistema maggioritario, mentre gli altri 93 verranno distribuiti attraverso le liste nazionali e quelle dedicate alle minoranze. Per ottenere rappresentanza, le formazioni dovranno superare la soglia di sbarramento del 5%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, sfida decisiva per Orban: il peso del voto dei giovani

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