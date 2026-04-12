Dal vino al formaggio | il Veneto celebra l’eccellenza agricola
Durante l’attuale edizione di Vinitaly a Verona, il presidente del Veneto ha partecipato al taglio della forma del Presidente, un rito che rende omaggio alle produzioni lattiero-casearie della regione. Questo evento si svolge in vista della fiera Caseus, dedicata appunto a queste eccellenze agricole. La partecipazione del rappresentante regionale sottolinea l’interesse per le produzioni tipiche del territorio.
A Verona, durante l’attuale edizione di Vinitaly, il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha presenziato al rito del taglio della forma del Presidente, un gesto che celebra le eccellenze lattiero-casearie della regione e funge da preludio alla fiera Caseus. L’evento, che si terrà il 3 e il 4 ottobre presso la villa Contarini a Piazzola sul Brenta, nel padovano, rappresenta un momento cruciale per il settore, con una passata edizione che ha attirato oltre 100.000 visitatori. Il dialogo tra viticoltura e filiere lattiero-casearie. L’iniziativa, portata avanti dalla Regione del Veneto con il sostegno dell’Associazione Produttori Latte del Veneto (A.🔗 Leggi su Ameve.eu
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