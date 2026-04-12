Durante l’attuale edizione di Vinitaly a Verona, il presidente del Veneto ha partecipato al taglio della forma del Presidente, un rito che rende omaggio alle produzioni lattiero-casearie della regione. Questo evento si svolge in vista della fiera Caseus, dedicata appunto a queste eccellenze agricole. La partecipazione del rappresentante regionale sottolinea l’interesse per le produzioni tipiche del territorio.

A Verona, durante l’attuale edizione di Vinitaly, il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha presenziato al rito del taglio della forma del Presidente, un gesto che celebra le eccellenze lattiero-casearie della regione e funge da preludio alla fiera Caseus. L’evento, che si terrà il 3 e il 4 ottobre presso la villa Contarini a Piazzola sul Brenta, nel padovano, rappresenta un momento cruciale per il settore, con una passata edizione che ha attirato oltre 100.000 visitatori. Il dialogo tra viticoltura e filiere lattiero-casearie. L’iniziativa, portata avanti dalla Regione del Veneto con il sostegno dell’Associazione Produttori Latte del Veneto (A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal vino al formaggio: il Veneto celebra l’eccellenza agricola

Ais Veneto torn con “Vinetia tasting”, in mostra il meglio del vino venetoA Santa Lucia di Piave domenica 22 marzo torna l’evento con 800 etichette, 150 aziende e 8 Consorzi.

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