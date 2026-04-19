Una delegazione di produttori della Basilicata si trova attualmente a Hong Kong per promuovere i prodotti enogastronomici della regione. La visita fa parte di una strategia mirata a rafforzare la presenza sul mercato asiatico. La missione è volta a valorizzare le eccellenze lucane e ampliare le opportunità di esportazione in un contesto internazionale. La partecipazione si inserisce in un progetto di promozione dell’identità regionale attraverso iniziative commerciali e culturali.

La Basilicata punta direttamente ai mercati asiatici con una delegazione istituzionale di produttori impegnata a Hong Kong per promuovere l’eccellenza enogastronomica lucana. L’iniziativa, che si svolge presso la prestigiosa sede del The Peninsula Hong Kong nell’ambito della manifestazione Maestri del Gusto, mira a consolidare i rapporti commerciali e a inserire le produzioni del territorio in un contesto internazionale ad alto potenziale economico. L’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Cicala, ha sottolineato come la missione nel cuore di Hong Kong rappresenti un tassello fondamentale per potenziare la presenza delle aziende locali nei flussi commerciali globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eccellenza lucana in Asia: la Basilicata conquista Hong Kong

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