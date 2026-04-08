Nel casertano 34 Comuni sono in deficit economico | Ripercussioni su personale e servizi sociali

In provincia di Caserta, 34 dei 97 comuni si trovano in deficit finanziario, pari a oltre un terzo del totale. La Prefettura ha fornito questa informazione alla commissione parlamentare che ha visitato recentemente il territorio, concentrandosi in particolare su Castel Volturno e nel capoluogo. La situazione finanziaria degli enti locali sta generando ripercussioni sui servizi sociali e sul personale impiegato nei vari territori.

Oltre un comune su tre della provincia di Caserta è in deficit finanziario. E’ il quadro tracciato dalla Prefettura di Caserta alla commissione parlamentare sul degrado nelle periferie, in missione nei giorni scorsi a Castel Volturno e nel Capoluogo.A oggi, rilevano da Palazzo Acquaviva, sono 21. 🔗 Leggi su Casertanews.it Scontro tra Comuni. Sui servizi sociali è guerra per i fondiÈ scontro al calor bianco sui fondi per i servizi sociali tra i Comuni di Borghetto Vara e Bolano. Famiglia nel bosco, Brambilla presenta pdl su allontanamenti: "Bisogna evitare che giudice si basi solo su relazione servizi sociali"Secondo la deputata, l’allontanamento dei figli dal nucleo familiare dovrebbe restare una scelta estrema e, parlando della famiglia Trevallion, le... Argomenti più discussi: Proprietario della strada, quindi responsabile del baccano: il Comune deve risarcire 34 persone per la mala movida; Nei comuni più piccoli della provincia arriva internet ultraveloce fino a un giga; Maltempo nel casertano. Chiuse alcune scuole a causa del forte vento. Alto Casertano, nasce la rete Campania Antica: oltre 50 Comuni per rilanciare il turismoUn progetto che punta a ridisegnare l’identità turistica dell’area interna di Terra di Lavoro, mettendo insieme istituzioni, imprese e territori in un’unica ... pupia.tv Avviso "Puglia Beni Comuni": presentati i 13 progetti finanziati dalla Regione Puglia con 11 milioni di euro a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 8 “Welfare e salute” Sub-Azione 8.2.2. “Riuso di beni immobili, compresi beni confiscati alla crimi - facebook.com facebook Cosa accade nei Comuni italiani quando vengono commissariati x.com