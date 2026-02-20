Baseball L’Estra Siena Bsc può riabbracciare il 2002 Mancini

Dario Mancini, nato nel 2002, torna a giocare con l’Estra Siena Bsc dopo aver trascorso l’ultima stagione nel campionato di Serie A con il Bbc Grosseto. La sua presenza rappresenta un ritorno importante per la squadra toscana, che punta sulle sue qualità per migliorare le prestazioni sul campo. Mancini, che ha già indossato la maglia senese nel 2002, si prepara a contribuire con la sua esperienza e determinazione. La sua riappacificazione con la squadra si concretizza in vista della prossima stagione.

L’Estra Siena Bsc riabbraccia Dario Mancini. Il giocatore mancianese, classe 2002, torna a vestire la maglia bianconera dopo l’esperienza maturata nel 2025 in Serie A con il Bbc Grosseto. Mancini era approdato sulle lastre nel 2022, esordendo con la formazione allora guidata dal cubano Jesus Barroso nella trasferta di Roma contro i Brewers. Da lì un percorso durato tre stagioni, in cui il numero 15 ha rappresentato una presenza costante all’interno del gruppo. All’inizio del 2025, il trasferimento in Maremma. Prima dell’arrivo all’Estra, l’esterno aveva già collezionato esperienze tra Serie A2 e Serie B, indossando nel 2021 la casacca dei Boars Grosseto in serie cadetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

