Baseball ’Solito’ Paganelli il pari delude

Il Paganelli Modena ha disputato un'altra partita senza riuscire a convincere, evidenziando problemi che sembrano più legati alla mente che alle capacità tecniche. La sfida contro Settimo Torinese, squadra ancora a zero punti, si è conclusa con un risultato che non ha soddisfatto le aspettative. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere un rendimento costante e nel superare momenti di difficoltà durante l’incontro.

Il Paganelli Modena continua a non convincere, dimostrando limiti che sono più mentali che tecnici. Prestazione di basso livello quella contro Settimo Torinese, che peraltro era fermo a zero punti. Ancora una volta Modena sbaglia gara uno: gli stessi attaccanti in gara uno siglano 4 valide contro le 7 valide pesanti di gara due. Un mistero per un team evidentemente poco convinto dei propri mezzi. settimo torinese 5 paganelli modena 4 SETTIMO. TO Lanciatori: Minardi, Calvo (Vincente). PAGANELLI MODENA: Scerrato.L. Campazzi, Russo, Angelotti, Pompilio, DiStefano, Scerrato.GL.Galli, Cirilli. Lanc: Martinez, Martinelli (Perdente). Punti: SET 010 011 002 pu.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball. ’Solito’ Paganelli, il pari delude Notizie correlate Baseball. Paganelli Modena delude ancora. Solo un pari contro SevesoLa Paganelli Modena è costrett alla divisione della posta da un modesto Seveso, ultimo in classifica. Baseball. La Paganelli sul diamante del Settimo Torinese. Serve il riscatto dopo un avvio non convincenteIl Modena baseball è impegnato oggi sul diamante di Settimo Torinese: gara uno in programma alle 11, gara due alle 15. Panoramica sull’argomento Baseball. La Paganelli sul diamante del Settimo Torinese. Serve il riscatto dopo un avvio non convincenteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Baseball. La Paganelli ha scelto: è il cubano Duarte il nuovo managerRonald Duarte (nella foto da Fibs.it) cubano è il nuovo manager della Paganelli Modena. Il consiglio, presidente Claudio Campioli, ha scelto la strada della soluzione interna per guidare il nuovo ... ilrestodelcarlino.it